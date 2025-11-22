La Festa da Centola se lanza a la conquista de los lucenses
O Grove
Emgrobes desembarcó hoy en Lugo para promocionar en un destino de turismo de proximidad la Festa e as Xornadas da Centola, que tendrán lugar en O Grove del 27 de noviembre al 8 de diciembre.
Tuvo lugar en el Círculo das Artes y atrajo a unas cuarenta personas, entre autoridades locales, representantes del Centro de Hostalería de Galicia, de asociaciones locales de turismo y comercio, medios de comunicación e influencers, entre otros.
