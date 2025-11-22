La comarca se vuelca en actos por el Día Internacional contra la Violencia de Género, con música, cine y teatro

La semana del 25 de noviembre, Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, arrancó en la comarca con una batería de actos que combinaron música, cine, teatro, intervención artística y denuncia política. Concellos como Vilagarcía, A Illa, Catoira o Valga ya han puesto en marcha sus primeros actos con un objetivo común: visibilizar la violencia machista, desmontar el negacionismo y reforzar la prevención y la concienciación, especialmente entre la gente joven.

En Vilagarcía, el pistoletazo de salida lo marcó un gran festival reivindicativo en el Auditorio destinado a los alumnos de los centros educativos. Este año, el Concello apuesta por trabajar la violencia machista de forma transversal a través de la música, con la artista Pauliña como protagonista de una jornada en la que las canciones de temática feminista se convierten en herramienta pedagógica.

El objetivo es que los jóvenes se acerquen a la realidad de la violencia de género desde códigos que les resulten cercanos, integrando mensajes de igualdad, buen trato y empoderamiento en un formato atractivo y participativo, tal y como presentaron esta campaña desde el Área de Igualdade del Concello de VIlagarcía.

Ya por la tarde, el foco se desplazó al Salón García con la proyección de la película «Soy Nevenka», dirigida por Icíar Bollaín y nominada a cuatro premios Goya. La cinta repasa el caso de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró una condena por acoso sexual contra un alcalde de España. Un hecho real llevado a la ficción que se ha convertido en referencia para comprender las dificultades de las víctimas para denunciar, así como la violencia institucional y social que a menudo acompaña estos procesos.

En paralelo, a estos actos institucionales, el BNG aprovechó la cercanía del 25-N para presentar en Vilagarcía su propia campaña política y social en defensa de los derechos de las mujeres. La diputada Montse Prado, acompañada de Mar Pérez, responsable de Mujer del BNG, subrayó que el 25-N «no puede ser simplemente una fecha para lazos y declaraciones si no van acompañadas de reflexión y de un plan de acciones», y reclamó que sea «una fecha de compromiso para acabar con esta lacra».

En A Illa, la exposición de zapatos rojos simboliza a las mujeres asesinadas por esta lacra. | FdV

Prado puso el acento en el avance del negacionismo de la violencia machista: «No vamos a negar la existencia de esta violencia en tiempo real. No cabe autocomplacencia y no puede ser que un PP cada vez más ubicado en la ultraderecha niegue la situación y camine en dirección contraria», denunció, recordando que desde 2008 han sido asesinadas 60 mujeres en Galicia, cuatro de ellas en lo que va de 2025, además de las miles que conviven con la violencia en el día a día.

La diputada nacionalista criticó también los recortes presupuestarios en la lucha contra la violencia de género y la «privatización» de servicios que deberían ser públicos: «Este año el Partido Popular reduce en más de un millón de euros la lucha contra la violencia machista. Un gobierno no puede limitarse a hacer declaraciones: tiene que poner recursos. Es muy significativo que se gaste más en profesores de religión que en combatir la violencia contra las mujeres».

En Catoira, el Concello inicia mañana domingo su programación del 25-N. En colaboración con el Centro de Información á Muller (CIM), el municipio acogerá el espectáculo «Melón Pelado», una pieza teatral de la compañía ButacaZero centrada en las mujeres rapadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Esta propuesta teatral se refuerza con una puesta en escena muy cercana al público: la obra se ofrece en dos pases, a las 19.00 y a las 20.00 horas, para unos 50 espectadores en cada función. La entrada es gratuita, pero es necesario reservar por el aforo limitado. Además, el Concello, a través del CIM, ha diseñado dos campañas informativas para el 25-N. Una de ellas está dirigida a la juventud y se centra en la violencia de género digital, coincidiendo con el foco temático de la ONU este año. La otra campaña se dirige al comercio local y al conjunto de la ciudadanía, con carteles que difunden datos muy duros sobre la violencia machista –mujeres con protección policial, víctimas mortales, menores huérfanos, violencia vicaria– y que insisten en que las denuncias falsas apenas suponen un 0,01%, desmontando uno de los bulos más repetidos por los sectores negacionistas.

En A Illa, la conmemoración del 25-N toma forma a través de una intervención artística en plena calle: la exposición «Zapatos Vermellos» en la calle Marqués de Bradomín, impulsada por la Biblioteca Municipal en colaboración con el IES da Illa y la Concellería de Igualdade. Inspirada en la obra de la artista mexicana Elina Chauvet, la instalación llenará el espacio público de zapatos rojos que simbolizan a las mujeres asesinadas por violencia machista. Cada par vacío se convierte en un recordatorio del vacío que dejan las víctimas y en una llamada a la conciencia colectiva.

El protagonismo en Valga lo tiene también la prevención, especialmente en el ámbito digital. El Concello y el CIM ponen en marcha una campaña específica dirigida a 540 estudiantes de Primaria, Secundaria y FP Básica. El programa se completa con el espectáculo «A tarabela ambulante: Idea», con entrada gratuita, una exposición de la asociación Asdivalu centrada en la superación y la resiliencia frente a la violencia y, el martes 25-N, un acto institucional con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En conjunto, todos estos actos muestran un territorio que afronta el 25-N desde la cultura, la educación y la sensibilización, rechazando el silencio y el negacionismo.