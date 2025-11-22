Cambados inaugura su Nadal el día 28 y rescata la Aldea «in extremis»

Cambados inaugura el día 28 su Navidad con la tradicional fiesta de encendido del alumbrado navideño, acompañada de rosca y chocolate gratis, dando el pistoletazo de salida a un completo programa con música, cine, galas especiales, la visita de los personajes más queridos por los niños y algunas sorpresas.

La principal es que finalmente habrá Aldea de Nadal. Será en Torrado y acompañará a la zona de atracciones que funcionará todos los días con hinchables, un scalextric... (gratis de 17.00 a 18.00 horas).

Contará con una quincena de elementos y ha sido posible porque «conseguimos comprar algunas casetas nuevas y aprovechamos elementos de anteriores, como la torre de San Sadurniño o el faro», explicó el concejal de Festexos, Tino Cordal.

Reconoce que no alcanzará la espectacularidad de algunas de sus predecesoras, pero «tampoco será pequeña y sí muy xeitosa y no faltará la ambientación». De este modo avanzan un poco en el futuro que tendrá este montaje, que irá para A Calzada en cuanto el Ayuntamiento sea propietario de los terrenos.

El edil también manifestó que la decisión de anularla se debió «principalmente a la falta de mano de obra suficiente porque no hay obradoiro de emprego» y no solo al plan de ahorro en que está inmerso el Ayuntamiento.

Pensando en los más pequeños tampoco faltará la vista de Papá Noel, el Apalpador y la gran cabalgata de los Reyes con animación novedosa y las actividades a cubierto en Peña. A todo esto se suma la proyección de películas, también para adultos y en concreto, «San Simón», con la presencia de su director y uno de sus protagonistas, el actor cambadés Flako Estévez.

El programa incluye la despedida del año por adelantado con uvas y campanadas en la plaza del Concello (si llueve será en Peña); el baile para la tercera edad; la música con las bandas de Castrelo y la Gaos y la Carreira San Silvestre. Más adelante ofrecerán todos los detalles, pero la concejala Noelia Gómez avanzó que repetirá salida y llegada en la plaza de Fefiñáns.