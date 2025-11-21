Vuelve el escaparate viviente meañés

La firma meañesa Sensualtissé se apresta hoy, a las 18.00 horas, a impactar de nuevo a la calle con su escaparate viviente, una iniciativa en la que siete cuerpos posarán en las cristaleras, luciendo los modelos de lencería de una tienda que comercializa también tallas grandes para cuerpos reales. Se trata de una iniciativa prenavideña que ya viene poniendo en marcha cada año.