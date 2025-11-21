Vuelve el escaparate viviente meañés
Meaño
La firma meañesa Sensualtissé se apresta hoy, a las 18.00 horas, a impactar de nuevo a la calle con su escaparate viviente, una iniciativa en la que siete cuerpos posarán en las cristaleras, luciendo los modelos de lencería de una tienda que comercializa también tallas grandes para cuerpos reales. Se trata de una iniciativa prenavideña que ya viene poniendo en marcha cada año.
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Galicia se queda sin mejillón, almeja y volandeira a las puertas de Navidad
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón