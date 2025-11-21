Vilagarcía invita a instruirse en ciberseguridad
Se dará una charla el martes en el Centro de Formación de Matosinhos
Vilagarcía
El Centro de Formación de Matosinhos acogerá el próximo martes una charla sobre ciberseguridad impartida por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración con el Concello de Vilagarcía. La actividad, pensada de cara a Navidad y el Black Friday, se celebrará de 12.15 a 13.45 horas y contará con 40 plazas, para las que es necesario inscribirse previamente en el propio centro.
El Concello recuerda que la ciberseguridad es más importante que nunca y señala que, en paralelo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad está desarrollando hasta el 22 de noviembre una formación similar en la plaza de la II República, de acceso libre.
