Vilagarcía invita a instruirse en ciberseguridad

El Centro de Formación de Matosinhos acogerá el próximo martes una charla sobre ciberseguridad impartida por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración con el Concello de Vilagarcía. La actividad, pensada de cara a Navidad y el Black Friday, se celebrará de 12.15 a 13.45 horas y contará con 40 plazas, para las que es necesario inscribirse previamente en el propio centro.

El Concello recuerda que la ciberseguridad es más importante que nunca y señala que, en paralelo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad está desarrollando hasta el 22 de noviembre una formación similar en la plaza de la II República, de acceso libre.