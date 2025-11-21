Un perro de 20 años se reencuentra con su dueña tras ser rescatado de una tubería en Meis

Un operario municipal de Meis y los Bombeiros do Salnés rescataron a un perro que había quedado atrapado en una tubería de aguas pluviales de Ai, en San Lourenzo de Nogueira (Meis).

La dueña del animal no sabía de él desde hacía un par de días, pero este viernes lo escuchó ladrar desde el interior de una tubería situada en la cuneta de una pista.

Los bomberos tuvieron que picar para poder rescatar al perro. / Alcaldesa de Meis (Facebook)

Llamó al Ayuntamiento, y la alcaldesa, Marta Giráldez, movilizó a los Bomberos y a un operario municipal. Finalmente, llegaron al perro picando la tubería.

El perro, hidratándose tras ser rescatado. / Alcaldesa de Meis (Facebook)

El animal, de 20 años, estaba en buen estado y pudo reencontrarse con su dueña.