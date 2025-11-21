Rematan las obras en el núcleo de O Freixo
Ribadumia
El Concello de Ribadumia ha dado por finalizados los trabajos de mejora del camino municipal y de las redes pluviales y saneamiento en el núcleo de O Freixo, una intervención integral en la que se estuvo trabajando en las últimas semanas y que estuvo destinada a modernizar los servicios básicos y mejorar la accesibilidad.
El proyecto, con una inversión de 121.000 euros, tuvo como objetivo optimizar el servicio a las viviendas próximas, mejorar el estado del vial y adecuar las redes de abastecimiento, pluviales y saneamiento a las necesidades actuales. Uno de los puntos claves fue la creación de una red separativa.
