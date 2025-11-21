Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Punto de residuos, tan habitual como incontrolado, en Sobradelo

Ante la presencia de desechos en el campo de la fiesta, los vecinos de Sobradelo exigen al concello una solución para evitar más acumulación.

Punto de residuos habitual en Sobradelo | FDV

Punto de residuos habitual en Sobradelo | FDV

Diego Doval

Vilagarcía

Los vecinos de Sobradelo han denunciado un punto incontrolado de residuos en la zona del campo de la fiesta. Por ello, solicitan un mayor control al concello para evitar que se sigan acumulando desechos en una zona de uso común habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents