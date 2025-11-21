El PP tilda de fracaso el bus circular y el BNG plantea una línea desde Vilagarcía

Los resultados de la primera experiencia del autobús circular de A Illa han levantado una intensa polvoreda en el seno de la corporación, con el Partido Popular arremetiendo contra un proyecto «fracasado», mientras que la otra parte del bipartito, el BNG, considera que el servicio sería mucho más efectivo si se contemplase desde la estación de tren de Vilagarcía hasta la playa de Area da Secada, con paradas en Vilanova y diferentes puntos de A Illa.

Los conservadores consideran que los datos del autobús circular vienen a confirmar «lo que venimos denunciando desde su puesta en marcha, que han sido un rotundo fracaso». Para ello tiran de los datos del propio Concello, «la iniciativa registró una media de 1,7 pasajeros por viaje, lo que significa que se han dilapidado cerca de 18.000 euros de fondos públicos, que es el déficit que ha dejado».

El candidato de los conservadores, Matías González Cañón no duda en calificar esas cifras de «irrisorias y ridículas, ya que fueron un total de 956 usuarios en un total de 558 viajes». Recuerda que el autobús operó nueve frecuencias por jornada durante 62 días (del 1 de julio al 31 de agosto) «por loque la cifra media por cada traslado no llega ni a los dos viajeros».

Insiste el conservador en que «no era necesario pensar tanto para prever que el proyecto no iba a calar entre la gente, ni entre los vecinos ni entre los foráneos, que no están dispuestos a esperar por un autobús y por el viaje con sus correspondientes paradas, lo que supone entre 30 y 60 minutos, cuando con su vehículo pueden llegar a cualquier punto de A Illa en menos de diez minutos». Critica Cañón que el alcalde, Luis Arosa, no hiciese caso de las advertencias que se le lanzaron y que, incluso durante el verano, «presumiese de que el autobús estaba siendo un éxito». También lamenta que el regidor siga «teimando en una iniciativa que no tiene visos de futuro y los cambios que está barajando no lo van a hacer funcionar, porque no tiene ninguna varita mágica, salvo que profundice en su política de prohibiciones que está ahogando al comercio y la hostelería». Por último, los conservadores consideran grave «que se tirasen 18.000 euros de dinero público en un servicio que solo fue capaz de recaudar 1.337, lo que muestran que juegan con los fondos de los vecinos, como si sobrasen y no hubiese cosas de sobra para mejorar la calidad de vida de la gente, algo habitual y que también se puede apreciar en que el Concello tendrá que pagar 8.000 euros por la condena del exjefe de la Policía Local».

La impresión que tiene el BNG, integrante del bipartito aunque sin responsabilidad en esa área, como ellos reconocen, es bastante diferente. Consideran que puede ser una iniciativa más que interesante para fomentar el uso del transporte público y limitar el tránsito de vehículos por el casco urbano, pero necesita una amplia remodelación que no solo implicaría al Concello, sino que también necesitaría de la intervención de la Xunta. La propuesta nacionalista parte de crear una línea de autobuses que inicie su camino en la estación de tren en Vilagarcía hasta Area da Secada, con paradas en puntos como Vilanova y diferentes puntos del municipio arousano. Entienden que esa línea permitiría a muchos vecinos de la comarca acercarse a las playas de A Illa, pero también a personas de otras comarcas que utilicen el tren para desplazarse.

«Somos conscientes que la decisión de ponerla en marcha es de la Xunta, al tratarse de una línea de transporte supramunicipal, que s ele podría plantear directamente a la Dirección Xeral de Mobilidade o a través de la Mancomunidade, ya que ayudaría a mejorar el transporte público en la comarca y facilitaría a los vecinos de A Illa desplazarse a Vilanova y Vilagarcía, con las que apenas existen frecuencias», explica el edil Manuel Suárez.