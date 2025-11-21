Una obra «urgente» de 200.000 euros para la iglesia de San Vicente de O Grove

La Consellería de Cultura licitó esta semana un proyecto valorado en 205.000 euros para eliminar las humedades que afectan a la iglesia de San Vicente de O Grove a causa de problemas de entrada de lluvia, falta de ventilación y también por soluciones constructivas anteriores y los vientos procedentes del mar, que están provocando decamaciones en la fachada.

El plazo de ejecución es de seis meses y trata de responder a la «necesidad urgente» de actuar en este bien protegido y que primero fue sometido a un profundo estudio de situación. Este concluyó que «sufre diferentes alteraciones y patologías», algunas de la cuales «deben ser tratadas con urgencia con el fin de evitar que continúen provocando daños irreparables», exponen los expertos en su extenso informe.

Para ejecutar esta actuación, la Xunta ya firmó en 2024 un convenio de colaboración con el Arzobispado de Santiago para la puesta a disposición de los terrenos e inmuebles necesarios para ejecutar los trabajos.

La documentación expone que hay problemas de entrada de agua de la lluvia en los encuentros de la cubierta con las fachadas, así como por las escaleras de la torre del campanario. También que tiene falta de ventilación por las nuevas carpinterías de las ventanas y sobre las fachadas también apunta que poseen rejuntados de cemento que «aportan sales perjudiciales para el granito, especialmente graves en la fachada principal este». Pero es que además, esta parte sufre una «meteorización importante provocada» por estas sales y «agravada» por los fenómenos relacionados con el viento.

En el estudio de análisis se recoge que el viento sopla con fuerza en esta zona y que viene del norte-noroeste durante casi ocho meses al año, incidiendo de manera directa en esta parte de la iglesia. Del mismo modo señala elementos «disonantes que suponen una clara alteración estética», como la instalación eléctrica que va por la pared o grifo de agua.

Actuaciones

Al detalle, los 205.000 euros previstos se destinarán a modificar las carpinterías; mejorar la estanqueidad de los muros; limpiar superficialmente las fachadas; realizar una desalación de las zonas que tengan un alto grado de salinidad y alteración del granito; incorporar una trampilla en la salida de la escalera de la torre y otras intervenciones que zanjen los problemas solucionables y que mitiguen los efectos de los que no se pueden controlar, como es el caso de las condiciones meteorológicas adversas.