Invitan a una jornada contra la «basuraleza» en la playa de Testos
Arousa en Transición y Limpiarousa organizan la jornada y recopilarán datos para una iniciativa internacional
Arousa en Transición y el colectivo Limpiarousa celebran manaña sábado una jornada de voluntariado medioambiental, abierta a todos los interesados y que busca no solo realizar una limpieza en la playa de Testos, sino concienciar de la importancia de mantener limpio el entorno. Además, los datos se trasladarán a una organización para informes de seguimiento.
Los interesados en participar deben acudir a las 11.00 horas a la zona frente al campo de fútbol Salvador Otero y llevar botas o calzado permeable y una botella de agua. El resto del material lo aporta la organización.
Desde Arousa en Transición explican que cuentan con la colaboración del Concello de A Illa, que facilitará el material para la recogida, y de la organización Surfrider, a la que enviarán los datos de los residuos recogidos una vez clasificados.
En concreto, para su programa «Ocean Iniciatives», que comparte los datos recopilados con la Agencia Europea de Medioambiente (EEA) y así quedará registrado el volumen y composición de la basura de esta zona de Testos.
