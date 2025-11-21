Finaliza la formación del proyecto europeo C2

El Conclelo de Ribadumia ha finalizado la formación integrada del proyecto C2 Axenda 2030 Local, impulsado por la Diputación con el objetivo de fortalecer la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Ribadumia fue uno de los 15 concellos seleccionados y, en las sesiones formativas, se abordaron ámbitos clave para la implantación local de la Axenda 2030. Se trabajó en la definición de estrategias y planes de acción acordes a la realidad de Ribadumia y en la formación específica para el diseño de proyectos que pueden contar con financiación europea.