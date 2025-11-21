Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición «Lixo mariño» ya puede visitarse en Vilagarcía

Hasta el 7 de diciembre, el público puede visitar en el Centro Comercial Arousa la muestra de Sergio Ordóñez, que expone esculturas creadas con desechos recogidos del mar

Una de las piezas expuestas.

Una de las piezas expuestas. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La sala de exposiciones del Centro Comercial Arousa acoge la muestra de Sergio Ordóñez titulada «Lixo mariño».

Se trata de una exposición de esculturas realizadas con material reciclado a partir de los residuos contaminantes retirados del mar. Se podrá visitar hasta el 7 de diciembre de manera gratuita y aquellos interesados en adquirir obra pueden llamar al 653 37 89 66.

