La exposición «Lixo mariño» ya puede visitarse en Vilagarcía

La sala de exposiciones del Centro Comercial Arousa acoge la muestra de Sergio Ordóñez titulada «Lixo mariño».

Se trata de una exposición de esculturas realizadas con material reciclado a partir de los residuos contaminantes retirados del mar. Se podrá visitar hasta el 7 de diciembre de manera gratuita y aquellos interesados en adquirir obra pueden llamar al 653 37 89 66.