La exposición «Lixo mariño» ya puede visitarse en Vilagarcía
Hasta el 7 de diciembre, el público puede visitar en el Centro Comercial Arousa la muestra de Sergio Ordóñez, que expone esculturas creadas con desechos recogidos del mar
Vilagarcía
La sala de exposiciones del Centro Comercial Arousa acoge la muestra de Sergio Ordóñez titulada «Lixo mariño».
Se trata de una exposición de esculturas realizadas con material reciclado a partir de los residuos contaminantes retirados del mar. Se podrá visitar hasta el 7 de diciembre de manera gratuita y aquellos interesados en adquirir obra pueden llamar al 653 37 89 66.
