La expectación por Touriñán y David Perdomo en Vilagarcía obliga a añadir una función más de "Amoriños"

La expectación en Vilagarcía por la actuación de Touriñán y David Perdomo ha obligado a programar otra función más de «Amoriños», su nuevo espectáculo de humor.

A los dos pases del sábado 13 de diciembre, se suma uno más el día anterior (22.00 horas) en el Auditorio Municipal. Las entradas ya están dispoñibles en Ataquilla.com a partir de 16 euros.

Éxito rotundo de los cómicos gallegos que ya llevan vendidas máis de 1.500 entradas en la ciudad. Cabe reseñar que hace menos de un mes que Touriñán estuvo en Vilagarcía, en ese caso junto a Carlos Blanco, con su «Somos criminais e punto (final)», espectáculo del que se programaron también un par de funciones.

«Vilagarcía tiene ganas de reír y de pasar un buen rato en compañía de dos referentes del humor con los que vamos a disfrutar muchísimo», apuntó la concejala de Cultura, Sonia Outón.