EU critica la instalación en el puerto de una planta de almacenamiento de betún
Esquerda Unida critica a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por priorizar las cuentas económicas sobre la protección ambiental
Vilagarcía
Esquerda Unida ha mostrado su rechazo y «profunda preocupación» ante la instalación de una nueva planta de almacenamiento de betún en el puerto de Vilagarcía. Entiende la formación que supondrá un riesgo para el ecosistema marino, en una comarca en la que el marisqueo es un sector clave.
Critica EU que la Autoridad Portuaria «priorice las cuentas» frente al bienestar vecinal y la protección ambiental, alertando de riesgos como emisiones, vertidos y malos olores. «Vilagarcía vuelve a ser destino de algo que otros puertos rechazan», apunta un Juan Fajardo que exige un cónclave municipal para tratar esta cuestión.
