Durán confía en que las obras del Camiño Francés mejoren la comunicación de Baión

Aunque ha habido que esperar varios años, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se mostraba ayer satisfecho por el anuncio de la Xunta de acometer los enlaces del Camiño Francés con la PO-531 y la PO-300, unas obras que «van a permitir mejorar la comunicación de la parroquia de Baión, e incluso de concellos limítrofes».

Una de las cuestiones sobre las que hace hincapié es que los vecinos de la zona que viven en el margen derecho de la PO-531 en sentido Pontevedra, «ya no van a tener que hacer un largo recorrido para dar la vuelta y viajar hacia Vilagarcía, ya que van a poder girar en la rotonda que se va a construir en la salida del Camiño Francés, lo que también mejora de forma notable la seguridad para ellos». Además, recuerda que el Camiño Francés «desembocaba entre dos viviendas sin ningún tipo de visibilidad».

Estas obras se van a unir a las que la Diputación quiere acometer en la EP-9701 después de años de conflicto entre ambas administraciones. Destaca Durán que «vamos a tener dos viales en esa zona con una gran capacidad de asumir tráfico hacia el polígono o hacia el hospital, en condiciones de seguridad».