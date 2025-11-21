La dorna Airexa protagoniza una perfomance poética y pictórica

El artista y mariñeiro Xosé Iglesias estará mañana sábado en Cambados para mostrar sus últimas creaciones poéticas y además, presentará la lámina que pintó sobre la dorna Airexa que está en proceso de restauración con la asociación Vela Tradicional de Cambados.

Se trata de una perfomance poética, como él mismo lo llama, que consistirá en un vídeo resumen de sus últimos cuatro poemarios, que son como «doce años de poesía mariñeira abismal», detalla Iglesias, que hace no mucho se hizo famoso por salir en un documental de la televisión alemana.

Y es que durante la proyección pintará una acuarela que luego se sorteará entre los presentes del acto, que tendrá lugar en la Casa da Calzada de Cambados, a las 19.00 horas

También aprovechará para presentar su creación artística, «la metamofosis de la dorna Airexa en una sardina, algo lógico, pues era una dorna xeiteira y era al pescado que andaba normalmente», explica. La asociación venderá láminas y dedicará el dinero a seguir restaurándola.