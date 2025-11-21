La firma Paco & Lola celebra su comida anual más especial
La cooperativa cumple 20 años y reunirá a unas 700 personas en Xil
Meaño
La cooperativa vitivinícola Paco&Lola celebra mañana su tradicional fiesta de confraternidad. Será una edición especial porque este año cumple su 20 aniversario, y con tal motivo la firma invita a todos sus socios a este almuerzo.
En total serán 720 comensales –a expensas de incrementarse algo con las invitaciones institucionales–, y que se darán cita en el pabellón de deportes de Xil.
