La firma Paco & Lola celebra su comida anual más especial

La cooperativa vitivinícola Paco&Lola celebra mañana su tradicional fiesta de confraternidad. Será una edición especial porque este año cumple su 20 aniversario, y con tal motivo la firma invita a todos sus socios a este almuerzo.

En total serán 720 comensales –a expensas de incrementarse algo con las invitaciones institucionales–, y que se darán cita en el pabellón de deportes de Xil.