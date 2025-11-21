La Consellería de Mobilidade ve factible reorganizar las líneas de autobús para el CEIP de Rubiáns

La Anpa Casanova del CEIP Plurilingüe de Rubiáns valora de manera «positiva» la reunión mantenida con la subdirección xeral de Mobilidade en Santiago. En ella, pudieron exponer de nuevo la situación que vive la comunidad del centro a causa de los actuales horarios, condicionados por el servicio de transporte escolar.

Según explican desde la asociación de madres y padres, la Consellería de Mobilidade se comprometió a emitir un informe favorable a la petición del centro, al considerar «totalmente factible» la propuesta planteada para reorganizar las líneas de autobús.

La presidenta de la Anpa Casanova, Cristina Angustia, recuerda que la última palabra corresponde ahora a la Consellería de Educación. «Nos dicen que por su parte está todo correcto, pero que falta el sí de Educación».

A la reunión en San Caetano acudieron, en representación de la Anpa, la secretaria, Silvia María López, y la vocal Alba Ocampo, después de que la asociación solicitase una entrevista directa con Educación y fuese derivada la petición a Mobilidade.

Desde la ANPA insisten en que el cambio de horario solicitado es clave para normalizar el funcionamiento del centro. En la actualidad solo un autobús puede llegar al colegio a las 9.30 horas, lo que obliga a fijar el inicio de las clases a las 9.50. La comunidad educativa reclama poder comenzar la jornada a la misma hora que el resto de centros, lo que permitiría tener el plan Madruga desde las 8.00 horas y reorganizar el tiempo de comedor.

«Necesitamos tres autobuses, tres líneas. Si viniesen a las 9.30 como en los demás colegios, saldríamos antes para comer y tendríamos una hora de comedor, ahora solo tenemos media hora y eso es escasísimo. No les da tiempo ni a acabar de comer», lamenta Angustia.

La Anpa recuerda además que la licitación del nuevo contrato de transporte escolar concluye el 30 de noviembre y que la resolución no se conocerá, previsiblemente, hasta después de Navidad, al haber dos empresas concursando.

Pese a ello, la asociación asegura salir «esperanzada» de la reunión, con la sensación de que «la solución está ahora encarrilada».