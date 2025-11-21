Un concierto para recordar a José Luis Prado Alfonso
Vilanova
El Auditorio Valle-Inclán de Vilanova acoge mañana, a partir de las 19.00 horas, el II Memorial José Luis Prado Alfonso. En ese concierto participarán las agrupaciones Coro Vales Mahía, Orfeón Ría de Muros, Grupo Cremallera y Orfeón de Voces Graves «Arousa.» Esta última entidad es la organizadora de esta segunda edición del memorial y cuenta con la colaboración del Concello de Vilanova de Arousa.
