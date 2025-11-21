Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita con la comedia y la improvisación en la sala Cream

Al cartel se suma mañana domingo un invitado sorpresa

Víctor Grande y Oswaldo Digón serán dos de los humoristas que estarán el domingo en Vilagarcía.

Víctor Grande y Oswaldo Digón serán dos de los humoristas que estarán el domingo en Vilagarcía. / Víctor Echave

Diego Doval

Vilagarcía

Los monólogos de humor vuelven el domingo a la sala Cream de Vilagarcía. A las 18.30 horas comenzará una sesión bajo el título de Impro Comedy Show. Las entradas se pueden adquirir anticipadamente en Moto Bazar por 8 euros, que serán 10 en taquilla.

En el cartel figuran nombres importantes como los de Oswaldo Digón, Víctor Grande, Xavier Veiras y el vilagarciano José Blanco. Además, «habrá un invitado sorpresa que no va a defraudar», señala la organización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents