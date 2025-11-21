Cita con la comedia y la improvisación en la sala Cream
Al cartel se suma mañana domingo un invitado sorpresa
Vilagarcía
Los monólogos de humor vuelven el domingo a la sala Cream de Vilagarcía. A las 18.30 horas comenzará una sesión bajo el título de Impro Comedy Show. Las entradas se pueden adquirir anticipadamente en Moto Bazar por 8 euros, que serán 10 en taquilla.
En el cartel figuran nombres importantes como los de Oswaldo Digón, Víctor Grande, Xavier Veiras y el vilagarciano José Blanco. Además, «habrá un invitado sorpresa que no va a defraudar», señala la organización.
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón
- Activan el protocolo de acoso escolar en Valga por un conflicto entre menores
- El centollo fresco y las compras para congelar revolucionan los mercados