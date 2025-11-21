Catorce empresas concursan a la humanización de Bouza de Abaixo

El Concello de Vilagarcía llevó a cabo la mesa de contratación para analizar las ofertas de las catorce empresas que optan a la a ejecutar la humanización de la calle Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, una actuación valorada en 775.000 euros.

El proyecto prevé transformar por completo la calle, creando una plataforma única de prioridad peatonal y actuando en 2.200 metros cuadrados, incluyendo la conservación de elementos patrimoniales y la renovación de las redes soterradas para poner fin a los problemas de desbordamientos de agua.

Paralelamente, desde el Concello también han encargado un estudio topográfico de la calle San Roque a la empresa Oftefor como paso previo a la redacción del proyecto de reforma de esta vía. El gobierno local pretende dar continuidad, por este eje, a la transformación del centro urbano. Señalan desde Ravella que esta futura intervención responde también a la demanda vecinal, avalada por más de 300 firmas, que reclaman una remodelación integral de la calle.