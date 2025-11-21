Catoira pone a punto su depuradora de agua

El Concello de Catoira renovará en los próximos días varios equipos de la estación depuradora de agua (EDAR) municipal, como dos bombeos, una motobomba y las lámparas de desinfección ultravioleta para «garantizar que funcione de manera correcta y las augas sean de la mejor calidad posible al aliviar al mar», expuso el alcalde, Xoán Castaño.

Este recordó que la actuación, presentada hace unos meses, tiene un presupuesto de 26.400 euros que se financiarán con el +Provincia e indicó que los elementos a cambiar estaban desgastados y obsoletos y el «saneamiento es fundamental».