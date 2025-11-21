Catoira pone a punto su depuradora de agua
El Concello de Catoira renovará en los próximos días varios equipos de la estación depuradora de agua (EDAR) municipal, como dos bombeos, una motobomba y las lámparas de desinfección ultravioleta para «garantizar que funcione de manera correcta y las augas sean de la mejor calidad posible al aliviar al mar», expuso el alcalde, Xoán Castaño.
Este recordó que la actuación, presentada hace unos meses, tiene un presupuesto de 26.400 euros que se financiarán con el +Provincia e indicó que los elementos a cambiar estaban desgastados y obsoletos y el «saneamiento es fundamental».
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Galicia se queda sin mejillón, almeja y volandeira a las puertas de Navidad
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón