Castes The Musical arranca el fin de semana grande del festival de vinos de Vilagarcía con Kiko Veneno

Tras el éxito del túnel del vino celebrado hace apenas diez días, Castes, el festival internacional del vino de Vilagarcía, encara su fin de semana grande con una ambiciosa programación en la que la música y la cultura enológica van de la mano. El pistoletazo de salida llega hoy en la plaza de A Peixería con Castes The Musical, un formato que busca reforzar la idea del vino como bebida de conciertos y que este año da un salto de calidad con la presencia de Kiko Veneno como gran cabeza de cartel. El artista compartirá escenario con Onfire, banda del vilagarciano Pablo Pérez, y con Os Carismáticos, en una velada que arrancará a las 20.30 horas. Mañana sábado, desde las 19.00 horas, será el turno para The Preachers, con Gonzalo Arca al frente, Ariza, Miguel Costas, Carlangas y Monolious DOP, además de los DJs Ariza, Maefield, Kris K DJ y la Duendeneta.

La expectación es alta para el concierto de hoy, en el que la organización confía en agotar las 600 entradas puestas a la venta para el espacio habilitado en A Peixería. «La feria está más que consolidada, viene mucha gente de fuera de Galicia; es una puesta en escena de proyectos y también un espacio para descubrir», señala el organizador, Sito Dieste, que subraya la importancia de este año para afianzar el formato musical de cara a futuras ediciones. Las localidades pueden adquirirse todavía a través de la web de Castes o en la propia plaza de A Peixería. El objetivo, apunta Dieste, es «acercar el ocio a la cultura del vino» y convertir Castes en «un festival de buenos vinos» donde el público pueda disfrutar de la música sin perder de vista el protagonismo de las bodegas.

Kiko Veneno pasa por ser uno de los músicos más reconocidos de este país. / Cedida

La programación se completa con The Show Late Wine, un evento paralelo que se celebrará en el Salón García a partir de las 12.30 horas. Se trata de un formato de entrevistas conducido por Javier Masaguer en el que participarán los concejales Álvaro Carou y Diego García, el equipo de cata Olga Verde —tres veces ganador del concurso de Castes— y, para cerrar, Romina Fernández, directora de Turismo Rías Baixas, junto al propio Sito Dieste. Al término del encuentro se darán a conocer los vinos ganadores en las diferentes categorías del certamen.

El día grande para los amantes del vino llegará el domingo 23, cuando la plaza de Abastos acoja el evento central del festival: la feria de Castes, que, como sus mejores caldos, «mejora año tras año». Desde las 13.00 horas, el público podrá degustar referencias de cerca de 130 casas participantes, en una cita que refuerza el carácter internacional y profesional del encuentro sin renunciar al ambiente festivo.

El cierre llegará en la calle Romero Ortiz, tras la música que también sonará en la propia plaza de Abastos a partir de las seis de la tarde, poniendo el broche a un fin de semana en el que Vilagarcía se convierte, una vez más y por octavo año, en capital del vino y del ocio enogastronómico.