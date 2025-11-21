Cambados ve opciones de salvar el campo de fútbol de Castrelo en la Xunta

El traspaso de las competencias sobre el litoral a la Xunta de Galicia ha supuesto un rayo de esperanza para el mantenimiento del campo de fútbol de Castrelo, condenado hasta ahora a la desaparición. Y es que el Concello ha solicitado formalmente su desafectación para que sea de su propiedad y poder reformarlo después de años de negativas por parte de la administración central, que era la titular porque forma parte del Dominio Público Marítimo Terrestre.

El alcalde, Samuel Lago, envió la solicitud hace un par de meses, poco después de que la transferencia del Estado fuera efectiva, pero todavía no ha recibido contestación. En general, todavía existen algunas lagunas en la comunidad sobre este nuevo escenario competencial y en este caso en concreto se desconocen las posibilidades exactas que ofrece la Lei do Litoral de Galicia.

No obstante, para el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, es una gran oportunidad: «Ahora que la Xunta ostenta las competencias había que pelear este tema», declaró.

También recordó que uno de sus imprescindibles para firmar el pacto de gobierno del cuatripartito era asegurar que esta parroquia y sus equipos, el Beiramar CF y el Castrelo CF de Veteranos, no perdieran su campo de fútbol y que estuviera en condiciones. Ya fuera consiguiendo un modo de reformar el actual o comprando unos terrenos para construir uno nuevo, una cuestión que se barajó pero que no parecía fácil porque se precisaba de una gran superficie nada fácil de conseguir en la zona.

Antecedentes

Además, es una espinita que el socio de Pode tenía clavada porque hace unos años, cuando estuvo en un gobierno anterior, presentó un ambicioso proyecto para remodelar unas instalaciones que llevan años en muy mal estado y viviendo de remiendos del Concello porque Costas del Estado no permitía trabajos de mayor envergadura.

De hecho, la peor de las noticias llegó en 2021 cuando la administración estatal informaba al Ayuntamiento de que el campo se encontraba en una situación de dudosa legalidad al no contar con concesión ni otra autorización que permitiera la ocupación de estos terrenos pegados al mar. Así las cosas, planteaba que su futuro más próximo sería el derribo.

No hubo fecha concreta, pero sí el momento: cuando agotara su vida útil tras más de 40 años siendo parte de la vida social y deportiva de Castrelo.

En los últimos años, los gobiernos locales han intentado que le traspasaran la titularidad como está sucediendo con la zona de O Pombal, que pronto será una realidad. Sin embargo, siempre se han encontrado con la negativa de las autoridades estatales y ahora esperan que la normativa autonómica sobre el litoral y que está en manos del gobierno gallego, ofrezca una opción al recinto.

Además, las autoridades siempre han destacado que al municipio no le sobran las instalaciones deportivas ante la cantidad de clubs que posee.