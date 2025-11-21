El bombeo de As Patiñas vuelve a mostrar sus limitaciones

La red de alcantarillado que va desde el casco urbano de Vilanova hacia la EDAR de Tragove volvió a dar problemas esta misma semana, con un importante vertido a través de sus aliviaderos en las playas de As Patiñas y Rego de Alcalde.

El motivo ha vuelto a ser la gran cantidad de lluvias registradas durante la semana pasada, que han colapsado la red y superado la capacidad de la EDAR, por lo que gran parte de su contenido acaba en el mar.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, reconoce que lo ocurrido a principios de esta semana es un problema que «venimos arrastrando desde hace mucho tiempo porque los bombeos están sobrepasados, especialmente el que se encuentra en Cambados, ya que nosotros los hemos cambiado todos» y espera que el proyecto de reforzar la red y que fue paralizado en su día por Costas del Estado «sea retomado cuanto antes por la Xunta, ahora que cuenta con las competencias en el litoral, para acabar con esta situación y evitar los vertidos sobre bancos marisqueros».

La red de alcantarillado que existe en la zona de As Patiñas y Rego de Alcalde, en Vilanova de Arousa, lleva dando problemas importantes desde hace más de dos décadas, una situación que vienen denunciando las mariscadoras.

Hace unos años se barajó un proyecto para remodelar lo que sería toda la red, con una inversión millonaria. Sin embargo, se encontró con la oposición de Costas del Estado, que entendía que el litoral no era el lugar para introducir una red de alcantarillado y emplazaba a conducirlo por otro espacio. También algunas voces entendían que se debían separar pluviales y fecales.

Esta decisión, muy criticada por Durán, paralizó el proyecto por completo, una iniciativa que la Xunta ha decidido retomar tras conseguir las competencias sobre el litoral y que el regidor espera que «se ejecute cuanto antes, porque es fundamental para evitar vertidos a las playas y a los bancos marisqueros».