El BNG meco sigue con sus reuniones de escucha vecinal

El BNG de O Grove está realizando una serie de reuniones con los vecinos de los diferentes barrios y zonas de la villa para escuchar sus demandas. La próxima tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas, y está dirigida a los residentes en la zona de Terra de Porto y alrededores.

Desde la coalición nacionalista explicaron que el lugar elegido es la sede del Club de Remo Mecos y esperan la asistencia de los grovenses que viven en la carretera de Conde, Hortos, Lordelo, Rons y Terra de Porto.

Está abierta a todos los interesados y con un objetivo claro: «Queremos escuchar vuestras inquietudes y propuestas», explican sus responsables.

En los próximos días tendrán lugar otros encuentros de este tipo en los que los nacionalistas también expondrán su conocimiento sobre los asuntos municipales.