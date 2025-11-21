El BNG meco sigue con sus reuniones de escucha vecinal
L. R.
El BNG de O Grove está realizando una serie de reuniones con los vecinos de los diferentes barrios y zonas de la villa para escuchar sus demandas. La próxima tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas, y está dirigida a los residentes en la zona de Terra de Porto y alrededores.
Desde la coalición nacionalista explicaron que el lugar elegido es la sede del Club de Remo Mecos y esperan la asistencia de los grovenses que viven en la carretera de Conde, Hortos, Lordelo, Rons y Terra de Porto.
Está abierta a todos los interesados y con un objetivo claro: «Queremos escuchar vuestras inquietudes y propuestas», explican sus responsables.
En los próximos días tendrán lugar otros encuentros de este tipo en los que los nacionalistas también expondrán su conocimiento sobre los asuntos municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Galicia se queda sin mejillón, almeja y volandeira a las puertas de Navidad
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón