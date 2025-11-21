El BNG de Meaño rinde tributo a Castelao
Meaño
Organizado por el BNG de Meaño, el Pazo de Lis acoge hoy viernes «Daniel Castelao, nacionalista galego» para conmemorar el Ano Castelao con que la Xunta declaró 2025 en el 75 aniversario del escritor de Rianxo.
Será a las 20.00 horas, abierto al público y contará con la intervención de Diego Rosal, responsable local, y la viguesa Marta Dacosta, escritora y profesora licenciada en filología galega, y que es una de las grandes divulgadoras de la figura de Castelao.
