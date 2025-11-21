El BNG exige a la Xunta medidas urgentes de seguridad en la PO-549 de Vilagarcía por riesgo viario

El BNG llevará al pleno de Vilagarcía del próximo jueves una moción para reclamar a la Xunta la adopción urgente de medidas de seguridad en la PO-549 (avenida de Cambados) con las calles San Cibrán y Bouza de Abaixo. La formación advierte que la situación actual supone un claro riesgo viario al tratarse de una de las principales vías de tráfico intenso.

Según explica el BNG, la señalización y regulación del tráfico en la zona donde se ubicaba el antiguo Restaurante Chocolate resulta claramente insuficiente. La organización plantea que se estudien soluciones como la instalación de semáforos coordinados en los ramales del cruce, la creación de una rotonda u otras actuaciones que garanticen mayor seguridad.

Subrayan que las quejas vecinales, la proximidad de zonas de ocio infantil, paradas de autobús y la presencia de menores que acuden a sus centros educativos refuerzan la urgencia de actuar. Por ello, la moción instará a la Xunta, titular de la PO-549, a adoptar las medidas oportunas para mejorar la seguridad en este tramo.