Arranca en O Rial el Encontro Galego de Relacións Laborais

La negociación colectiva como «pilar democrático» y la necesidad de reforzar las buenas prácticas de mediación laboral, centraron la apertura del XXI Encontro Galego de Relacións Laborais, organizado por el Consello Galego de Relacións Laborais que se celebra desde ayer, y hasta hoy, en el Pazo O Rial con el objetivo de culminar la tercera guía de España sobre mediación laboral.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial y exmagistrado del Tribunal Supremo, Ricardo Bodas Martín, fue el encargado de pronunciar la lección inaugural, en la que insistió en la necesidad de «negociar de buena fe» para garantizar acuerdos «justos y equilibrados» entre la competitividad empresarial y la mejora de las condiciones de trabajo. Según expuso, la productividad y la calidad del empleo deben situarse en el centro de la negociación, frente a estrategias basadas en la reducción de costes laborales.

Antes de su intervención, la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Antía Sánchez Callejo, subrayó las «cifras muy positivas» de 2025 en mediación laboral con un 100% de acuerdos en los expedientes sobre convocatorias de huelga y un 87% en los relativos a negociación colectiva. Sánchez destacó el compromiso de seguir «optimizando los procesos de mediación» y explicó que la guía de buenas prácticas que se cierra en este foro se sumará a las ya existentes de la Fundación SIMA y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

El programa del encuentro se articula en dos mesas de trabajo dedicadas al análisis de las buenas prácticas en negociación y en mediación. Las conclusiones se presentarán hoy a mediodía en un acto de clausura que contará con la participación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), los sindicatos CIG, UGT-Galicia y CCOO, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez.

Además de servir como foro de reflexión e intercambio de experiencias entre personas expertas en Derecho del Trabajo, representantes empresariales e interlocutores sindicales, el XXI Encontro Galego de Relacións Laborais pretende dotar a empresas y trabajadores de una herramienta práctica que mejore el día a día de la gestión de conflictos: la nueva guía de buenas prácticas en mediación laboral.