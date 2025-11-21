Año y medio de prisión para un arousano por traficar con heroína

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un arousano a 18 meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de escasa cantidad. El hombre admitió ante los magistrados los hechos y, además de la pena de cárcel, se le ha impuesto una multa de 61 euros, el valor de mercado de la droga intervenida. La ejecución de la pena de prisión queda suspendida por dos años, condicionada a que no delinca en ese plazo.

Los hechos por los que fue juzgado se remontan al 1 de febrero de 2024, cuando el acusado entregó a otra persona, a cambio de dinero, tres envoltorios de plástico blanco. Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Vilagarcía presenciaron el intercambio e interceptaron a los dos individuos, interviniendo la sustancia recién adquirida y al acusado la cantidad de 35,80 euros.

Los tres envoltorios facilitados por el acusado resultaron contener una sustancia de color marrón que se demostró que era heroína, con un peso total de 0,466 gramos, una riqueza del 22,46% y con un valor de mercado de 61,01 euros. En la sentencia se ha tenido en cuenta que la ejecución de la pena de prisión impuesta, no favorecería la no comisión de nuevos hechos delictivos «ya que este presenta, a priori, un pronóstico favorable de comportamiento futuro no delictivo».