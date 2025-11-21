La administración online se acerca en Valga

Valga acogió ayer una jornada del programa «La Administración cerca de ti» mediante la cual, personal especializado forma a la población en herramientas de administración electrónica y promueve las relaciones entre las partes con las herramientas tecnológicas actuales para realizar múltiples trámites.

Estuvieron el subdelegado del Gobierno Abel Losada y el alcalde, José María Bello Maneiro.