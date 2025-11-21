Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La administración online se acerca en Valga

L. R.

Valga

Valga acogió ayer una jornada del programa «La Administración cerca de ti» mediante la cual, personal especializado forma a la población en herramientas de administración electrónica y promueve las relaciones entre las partes con las herramientas tecnológicas actuales para realizar múltiples trámites.

Estuvieron el subdelegado del Gobierno Abel Losada y el alcalde, José María Bello Maneiro.

