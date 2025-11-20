Los vilagarcianos tendrán una hora gratis en el aparcamiento Xoán XXIII

Los vilagarcianos que estén inscritos en el registro del Impuesto sobre Vehículos tendrán derecho a una hora de estacionamiento gratis en el aparcamiento municipal de Xoán XXIII, situado detrás del Concello. Este mismo descuento, del 100 por 100 durante los 60 primeros minutos de uso del garaje, se aplicará a los clientes de establecimientos adscritos a la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta.

Esta medida se aplicará en el futuro a otras entidades con las que el Ayuntamiento suscriba un convenio, así como a otros parkings cubiertos que pasen a ser de titularidad municipal en el futuro, como el proyectado frente a la playa de A Concha. Eso sí, el descuento solo se podrá utilizar una vez al día por un mismo usuario. Así lo establece la nueva ordenanza fiscal que regulará este servicio y que se debatirá en el pleno del jueves 27.

El documento también estipula las tarifas por minuto y por día, así como el coste de los abonos, que pueden ser de 24 o 12 horas y de 30 o 15 días, diferenciando además entre coches, motocicletas y bicicletas. Esta normativa entrará en vigor una vez instalada la nueva maquinaria, cuyo contrato (por 123.000 euros) se encuentra en la fase final de tramitación, ya que se están examinando las ofertas de las cuatro empresas que se han presentado. Si no hay contratiempos, las bonificaciones se aplicarán en las primeras semanas de 2026.

El precio por minuto se fija en 0,013 euros, con un máximo de 18,66 euros al día. Los abonos de 24 horas cuestan 74,61 euros si son para 30 días y 55,96 si son para solo dos semanas.

Los abonos de 12 horas (de 8.00 a 20.00 horas o de 7.00 a 19.00) cuestan 59,69 euros o 44,77, según se elija la fórmula 30 o 15 días. Del mismo modo, se establecen abonos para motocicletas (37,31 euros) y bicicletas (14,92 euros), en ambos casos solo en la modalidad mensual y para 24 horas.

Por último, se mantiene una tarifa preexistente que el concesionario había establecido con los trabajadores municipales (37,31 euros), con la intención de eliminarla progresivamente o reducirla al mínimo, y solo para las horas de la mañana, cuando las oficinas del Ayuntamiento están normalmente abiertas. Ahora mismo, el aparcamiento de Xoán XXIII no abre ni domingos ni festivos, y para estar operativo las 24 horas, los siete días, se necesitaría contratar a más personal.