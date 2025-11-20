Ravella emplea 1,4 millones de superávit en cancelar tres préstamos

El Ayuntamiento de Vilagarcía cerró el presupuesto de 2024 con un superávit de cuatro millones de euros, y ahora destinará 1.461.000 euros de ese dinero al pago de deuda. De esta forma, se cancelarán tres préstamos de 2018, 2019 y 2022 por importes de 310.750, 221.072 y 504.687 euros respectivamente. Además, se reducirá a solo 85.000 euros el concertado en 2020 por valor de 1,7 millones de euros. En general, todos estos créditos se solicitaron para sufragar obras y servicios y la adquisición de maquinaria o programas, apuntó ayer Ravella en un comunicado.

«La buena situación económica del municipio desde que Alberto Varela asumió la Alcaldía le permite cerrar los ejercicios con un superávit, mayor o menor», apuntaron ayer desde el gobierno municipal. Según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, las entidades locales tienen la obligación de destinar los superávits a la reducción de la deuda pública. «Sin embargo, y por prudencia, para mantener siempre un cierto nivel de liquidez, no todos los superávits pueden destinarse a la amortización de la deuda», añade el Concello.

Por ello, de los casi 4,1 millones de euros que actualmente existen de remanente de tesorería, solo 1,5 millones se destinarán a amortizar o liquidar los cuatro créditos mencionados. El ratio de endeudamiento de Vilagarcía a 31 de diciembre de 2024 era del 32,96 por ciento y, con la nueva operación de préstamo prevista en los presupuestos de 2025, aumentará hasta el 37%, para luego descender nuevamente hasta alrededor del 34% con los amortizados ya mencionados; en cualquier caso, muy por debajo de su máximo legal, que es del 110 por ciento.