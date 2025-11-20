Ravella emplea 1,4 millones de superávit en cancelar tres préstamos
El índice de endeudamiento de Vilagarcía es del 34 por ciento, muy por debajo del máximo legal del 110
A.M.
El Ayuntamiento de Vilagarcía cerró el presupuesto de 2024 con un superávit de cuatro millones de euros, y ahora destinará 1.461.000 euros de ese dinero al pago de deuda. De esta forma, se cancelarán tres préstamos de 2018, 2019 y 2022 por importes de 310.750, 221.072 y 504.687 euros respectivamente. Además, se reducirá a solo 85.000 euros el concertado en 2020 por valor de 1,7 millones de euros. En general, todos estos créditos se solicitaron para sufragar obras y servicios y la adquisición de maquinaria o programas, apuntó ayer Ravella en un comunicado.
«La buena situación económica del municipio desde que Alberto Varela asumió la Alcaldía le permite cerrar los ejercicios con un superávit, mayor o menor», apuntaron ayer desde el gobierno municipal. Según la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, las entidades locales tienen la obligación de destinar los superávits a la reducción de la deuda pública. «Sin embargo, y por prudencia, para mantener siempre un cierto nivel de liquidez, no todos los superávits pueden destinarse a la amortización de la deuda», añade el Concello.
Por ello, de los casi 4,1 millones de euros que actualmente existen de remanente de tesorería, solo 1,5 millones se destinarán a amortizar o liquidar los cuatro créditos mencionados. El ratio de endeudamiento de Vilagarcía a 31 de diciembre de 2024 era del 32,96 por ciento y, con la nueva operación de préstamo prevista en los presupuestos de 2025, aumentará hasta el 37%, para luego descender nuevamente hasta alrededor del 34% con los amortizados ya mencionados; en cualquier caso, muy por debajo de su máximo legal, que es del 110 por ciento.
