El Puerto de Vilagarcía revisa el valor de sus terrenos y naves por primera vez en 10 años

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía inicia los trámites para revisar el valor de sus terrenos, de la lámina de agua y de las zonas de ayuda a la navegación, que están sin actualizar desde 2015. En este sentido, la institución ha sacado a concurso público la asistencia técnica para definir los futuros pliegos de un documento que cuantificará el valor del patrimonio del Puerto y que se tomará como referencia para, por ejemplo, establecer los precios de las concesiones o para eventuales operaciones de venta a otras instituciones.

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que la valoración de los terrenos debe actualizarse cada cinco años y, en todo caso, al menos cada diez. La que está vigente en la actualidad en el Puerto de Vilagarcía se aprobó en mayo de 2015. A modo de ejemplo, en dicha valoración se marcó un valor de 118,92 euros el metro cuadrado en la zona de Comboa, o de 67,99 euros el metro cuadrado en O Ramal.

El valor estimado del patrimonio del Puerto, entre terrenos, construcciones y equipamientos superaba los 50 millones de euros hace una década. La legislación establece que el valor de los terrenos se determinará sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio se dividirá en áreas funcionales, asignando a los terrenos incluidos en cada una de ellas un valor de referencia a otros terrenos del término municipal o de otros colindantes, «con similares usos y condiciones, en particular los calificados como uso logístico, comercial o industrial».

En la valoración de 2015, vigente en la actualidad, los terrenos de mayor valor se sitúan en Comboa, con un precio de 118,92 euros el metro cuadrado. También están por encima de los 100 euros los terrenos situados en la ampliación de Ferrazo (113,78 euros el metro cuadrado), Ferrazo norte (106,02 euros), y Ferrazo sur (107,39). Las zonas de tierra con menor valoración son la comprendida en la parcela denominada «Pasajeros jardines» (45,22 euros) o la de O Cavadelo (63,71).

Estas tablas se toman como referencia en las operaciones de venta de terrenos. El Concello de Vilagarcía, por ejemplo, abonó al Puerto 1,8 millones de euros por la parcela de O Ramal donde se está habilitando una zona verde; y en el convenio del solar de la antigua Comandancia, donde se está construyendo el centro de salud, se aplicó un valor de 98,67 euros el metro cuadrado.

El valor del metro cuadrado también depende del grado de urbanización general de la zona, de su centralidad en el puerto o de su cercanía a las vías de comunicación o las infraestructuras de transporte.

Lámina de agua

En lo que atañe a la valoración de la lámina de agua, oscila entre los 16,72 euros el metro cuadrado y los 57,61 en el que se peritó la situada en la dársena número 4. La lámina situada frente al muelle Comercial Este se valoró en el documento de 2015 en 45,10 euros el metro cuadrado. En este caso, en la tasación económica «se deberán tener en cuenta las condiciones de abrigo, profundidad y localización de las aguas», sin que el valor pueda exceder el de los terrenos de referencia.

Ayudas a la navegación

También es necesario valorar los terrenos destinados a ayudas a la navegación, que son aquellos que albergan señales marítimas, como Monte Louro (73,43 euros el metro cuadrado), Rebordiño (77,10 euros), Sálvora (30,92 euros), Punta Cabalo (58,28 euros) o Rúa (25,82 euros el metro cuadrado).

En todo caso, se trata de un procedimiento que acaba de empezar y que tiene un largo recorrido por delante, ya que el documento final podría no estar listo antes de dos años. También habrá una exposición pública, para la presentación de eventuales alegaciones.

Contratada la renovación de defensas en el muelle de Ferrazo

La Autoridad Portuaria ha adjudicado dos contratos públicos en los últimos días. En concreto, se trata de un servicio de auditoría energética avanzada, y del suministro e instalación de 18 defensas en el muelle de Ferrazo. A este último procedimiento se presentaron cuatro empresas, con unas ofertas, sin IVA, que oscilaban entre los 200.000 y los 231.400 euros.La mesa de contratación ha propuesto finalmente la adjudicación a la empresa Prosertek, por ser la que ofreció el precio más reducido. La Autoridad Portuaria convocó el procedimiento debido al estado de deterioro de las anteriores defensas, «debido a la exposición prolongada a condiciones ambientales adversas y al uso constante durante las operaciones portuarias», se apuntaba en el pliego de condiciones.Actualmente, el muelle de Ferrazo dispone de 15 elementos tipo escudo y tres cilíndricos equipados todos con grilletes y cadenas, que «muestran evidentes signos de corrosión, oxidación y desgaste severo, tanto en su estructura metálica como en los componentes de caucho, lo cual compromete su capacidad de absorción de energía y pone en riesgo la seguridad operativa del muelle». Las nuevas defensas serán tres más, y de tipo neumáticas cilíndricas, pues «ofrecen un mejor rendimiento en términos de absorción de energía y durabilidad, además de requerir un mantenimiento menos intensivo». En lo que respecta al contrato del servicio de auditoría energética avanzada, la oferta más ventajosa fue la de SGS Tecnos, por un importe de 6.000 euros.