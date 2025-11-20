Porto Meloxo, el declive que no cesa

Los armadores de O Grove, sobre todo los de barcos auxiliares de acuicultura que operan en Meloxo, vuelven a denunciar el «preocupante abandono» de este puerto.

Por eso se preguntan «cuándo se harán realidad las últimas promesas que nos hicieron desde Portos de Galicia, tanto en lo referido a la instalación de los pantalanes de abrigo que tanto necesitamos como en lo referido a la mejora de servicios y limpieza del entorno».

Tras haberse visto obligados a trasladar sus barcos a O Corgo en dos ocasiones en lo que va de otoño –lo más duro llegará en invierno– para ponerlas a salvo ante los fuertes temporales que se anunciaban –con borrascas como Claudia y demás–, los mejilloneros insisten en que «Meloxo necesita ayuda».

Se refieren a que «hace décadas que tendría que haberse construido el dique de abrigo, y si no pudieron o no quisieron hacerlo, al menos que ejecuten de una vez por todas la solución alternativa que nos brindó Portos de Galicia», es decir, los pantalanes flotantes.

Los bateeiros dicen que hay barcos que no se mueven en meses. / FdV

Tanto bateeiros como pescadores y mariscadores, al igual que no pocos vecinos de Meloxo, claman al cielo por la situación en que se encuentra esta dársena, una de las más importantes de Galicia para la descarga de mejillón.

Hablan, por ejemplo, de «barcos que pasan meses sin moverse o están abandonados desde hace años», ocupando las rampas de descarga e incluso las zonas de atraque «sin que nadie haga nada para remediarlo».

Y eso a pesar de que algunas de las viejas embarcaciones se caen a pedazos y otras amenazan con irse a pique en cualquier momento.

El puerto soporta residuos de todo tipo. / FdV

A mayores, las rampas y los pantalanes existentes –en los que se aprecian múltiples señales de abandono y deterioro– están en ocasiones «invadidos por aparejos de pesca, neumáticos –las defensas de las embarcaciones–, restos de bateas y otros muchos residuos, basura y obstáculos de todo tipo que nos impiden realizar correctamente las descargas e incluso pueden provocar accidentes graves», advierten los armadores.

Al igual que recuerdan bateeiros y pescadores que «la gasolinera sigue cerrada desde hace años, y el lugar que ocupa dentro del puerto es unas veces trastero y otras, garaje».

En definitiva, que «Porto Meloxo presenta una imagen impropia de una zona de trabajo tan importante», y además «evidencia una clara falta de seguridad sin que nadie haga nada para remediarlo», sentencian los usuarios cuando reclaman la intervención del guardamuelles y una urgente respuesta de Portos de Galicia «para poder disponer de unas instalaciones dignas».

La playa de Lavaxeira. / FdV

Pero aún hay más. Cuando los vecinos de Meloxo y los usuarios de su puerto alertan del «abandono» que presentan estas instalaciones, hacen referencia a una situación similar que se vive en la playa de Labaxeira, situada justo al lado.

Un resguardado arenal de la ensenada de Moreiras en el que existe producción marisquera y que, con 150 metros de longitud y una anchura media en pleamar de 15 metros, es una de las zonas de baño más populares de O Grove, mayormente utilizada por los ciudadanos del entorno.

Resulta que no solo en la zona portuaria propiamente dicha hay embarcaciones abandonadas desde hace meses y años, sino que también pueden verse viejas naves sobre el citado arenal, para desesperación de unos usuarios que insisten en reclamar «la intervención del Concello, de Portos de Galicia, de Costas del Estado o de quién sea».