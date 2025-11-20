El plan de empleo de O Salnés forma en el manejo de «cobots»

Un total de 18 beneficiarios del Programa Integrado de Emprego de O Salnés se forman en robótica colaborativa para ampliar sus oportunidades laborales.

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, y otros responsables visitaron ayer al grupo que está realizando este curso de 20 horas que le permitirá obtener los conocimientos y habilidades necesarias para poner en funcionamientos los llamados «cobots». Se trata de robots destinados a colaborar con las personas en procesos automatizados.

«Pueden realizar tareas repetitivas y físicamente exigentes de manera consistente y precisa, liberando a los empleados humanos para centrarse en actividades más creativas y estratégicas», explicaron desde este programa que busca la inserción laboral de sus participantes.

Las mismas fuentes destacaron que son una opción cada vez más presente en las empresas porque tienen una serie de ventajas como «optimizar costes, aumentar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad laboral, flexibilidad, adaptabilidad y competitividad». Además de esta formación, durante este mes se impartirán otras acciones formativas en ciberseguridad, manejo de carretillas, minipala y drones con Inteligencia Artificial.