El personal de limpieza del Hospital do Salnés intensifica sus protestas
La CIG convoca dos manifestaciones para la próxima semana
A.M.
El personal del servicio de limpieza del Hospital do Salnés realizó ayer su segunda concentración desde el inicio de la huelga parcial, la semana pasada. Las trabajadoras reclaman la equiparación salarial y laboral con sus compañeras de otros hospitales más grandes que se rigen por las condiciones del Sergas.
En este sentido, el sindicato CIG afirma que las trabajadoras del Hospital do Salnés realizan las mismas funciones y tienen las mismas responsabilidades que las de los centros sanitarios de Pontevedra o Santiago, pero que sin embargo disfrutan de peores condiciones laborales.
Por este motivo, y a menos que se produzcan avances antes, el personal de limpieza continuará la semana próxima con sus protestas, realizando paros parciales de cuatro horas tanto el martes como el miércoles (dos horas en el turno de mañana, y otras dos en el de tarde), así como una manifestación en torno al hospital, tanto el martes como el miércoles próximos. Desde la CIG señalan que el seguimiento de la huelga está siendo total, y que las trabajadoras del servicio de limpieza han recibido apoyo de personal sanitario, de mantenimiento y de cocina.
