O Grove estira a diciembre sus actos por el 25-N

El Concello de O Grove realizará diferentes actividades hasta diciembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como talleres de diferente índole, una andaina, una mesa redonda, una exposición y actividades en los centros escolares, además de un acto en el día propio con la lectura del manifiesto del Consello Local de Igualdade.

Este tendrá lugar el martes, a las 20.00 horas en la Galería Besada e incluirá un recital de poemas de Queco Fresco y Maricarmen Cacabelos y la actuación de alumnos de la Escola de Música. Además, se inaugurará una muestra elaborada por alumnado de Artes del IES Monte da Vila sobre el rechazo a la violencia de género.

La siguiente cita de este programa con el que buscan «promover la igualdad y luchar contra esta lacra» será el día 27, con la mesa redonda organizada por Fademur bajo el convenio «Aliadas Sororas», con apoyo de la Xunta, y que contará con representantes del CIM de O Grove, agentes de la Guardia Civil y la jefa de la unidad de Pontevedra contra la violencia de género, entre otros, para informar a las mujeres de los recursos existentes dentro de cada ámbito, «mejorando su acceso a la información y fortaleciendo redes de apoyo», explicaron los responsables municipales.

Además, todos los miércoles entre el 26 y el 17 de diciembre, y de 18.00 a 19.300 horas, Baia Fernández ofrecerá los talleres «A rabia, como facer que sentila non me magoe» en los que habrá una parte teórica y otra de movimiento y creatividad con el fin de buscar la «integración de la emoción en su versión más funcional y sana». Hay plazas limitadas y es preciso inscribirse previamente en cim@concellodogrove.es o en el 986 730 900.

Inscripción previa

También hace falta para el obradoiro del día 13 de diciembre sobre autodefensa feminista con Cristy Tojo, que abordará estrategias de vida, resaltando las fortalezas y canalizando los miedos y la inseguridad a través de una pedagogía lúdica.

La andaina organizada por el Concello será el 30 de noviembre, con salida desde el Consistorio, y durante estos dos meses, el CIM ofrecerá charlas en los colegios de Secundaria para informar sobre su funcionamiento y funciones y la asociación Esmar, por su parte, sobre la violencia de género.

Con todo esto, la administración local quiere «dar visibilidad» y al mismo tiempo concienciar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, de la relevancia de este tema y, sobre todo, de la importancia de encontrar una solución para así poder erradicar esta lacra aún tan presente en pleno siglo XXI».