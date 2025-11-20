Nuevo camión para recogida de voluminosos en la villa vikinga
Catoira
Vanesa Pérez, la concejala nacionalista responsable de Obras en el Concello de Catoira, anuncia que en enero entrará en servicio un nuevo camión para la recogida de voluminosos, el cual «permitirá mejorar el servicio garantizando la retirada de tales residuos cada último jueves de mes».
La edil considera que se trata de una muy buena noticia para los vecinos, toda vez que el parque móvil municipal «es muy antiguo» y padece «constantes averías, lo cual impide prestar el servicio de recogida tal y como está establecido oficialmente».
