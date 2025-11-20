Las construcciones de piedra situadas en el cauce fluvial del río Ulla, alineadas en perpendicular a la corriente y que cruzan el río dejando libre la gran corriente central –que se llama «vena»– para «cazar» en ellas a la escurridiza lamprea (Petromyzon marinus), se disponen a afrontar una nueva temporada de pesca.

Se trata de las populares «pesqueiras», que ya usaban los romanos y se sitúan aguas arriba de Pontecesures, a la altura de localidades como Padrón, Teo, Pontecesures, A Estrada y Vedra.

Mañana se abre el plazo para solicitar, a través de la Consellería de Medio Ambiente, los permisos necesarios para explotar sus concesiones, las cuales tienen su origen en un documento fechado en el siglo IX que en su día fue interpretado por un fraile del convento de los Franciscanos situado, precisamente, a orillas del Ulla.

Nueva campaña en las «pesqueiras» romanas de lamprea. / FdV

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, ya firmó la Orden que se regula la pesca de la lamprea en esas pesqueras y fijan el período y condiciones para presentar las solicitudes para el año 2026, teniendo en cuenta que la campaña arrancará el 12 de enero.

En ese reglamento se establece que la pesca de lamprea, autorizada únicamente en los ríos Tea y Ulla, requiere de unas condiciones muy especiales, toda vez que «se siguen utilizando procedimientos y artes tradicionales que están prohibidos para el resto de las especies».

La actividad debe llevarse a cabo únicamente en las pesqueras autorizadas y atendiendo a una serie de limitaciones, como por ejemplo, que en las pesqueras de Areas y As Vellas debe dejarse libre el canal central del río.

Asimismo, deben emplearse redes que no causen daños a otras especies piscícolas y es obligatorio devolver al agua o entregar a los vigilantes o guardarríos todos los ejemplares de especies piscícolas que no sean las lampreas.

Así lo determina Medio Ambiente en la misma resolución que establece quince días de plazo para solicitar las concesiones, siendo este el primer paso de una temporada de pesca tradicional esperada por muchos.

Miguel Piñeiro

Comienza, en consecuencia, la cuenta atrás para empezar a explotar esas estructuras «formadas por grandes bloques de piedra, más o menos cuadrangulares y de muy variados tamaños, que llegan a cruzar prácticamente todo el río y soportan extremas corrientes de agua», explica el periodista y pescador Miguel Piñeiro en el libro «Lampreas e pesqueiras», publicado por Editorial Galaxia.

El mismo que aclara que las dimensiones medias de las pesqueras rondas los tres metros de alto por dos de lado y otros dos metros tantos de ancho.

El arriesgado trabajo en las pesqueiras del Ulla. / Iñaki Abella

En medio de los bloques de piedra de esas construcciones existen unos huecos conocidos como «boquete», «corredor», «calle» o «pasillo» en los que se colocan las nasas, butrones, copos o redes que atrapan las lampreas.

La actividad en las pesqueras del río Ulla se extenderá en las de Areas, desde el 12 de enero al 28 de marzo, mientras que en el tramo comprendido desde la de As Vellas hasta la de A Trapa, ambas incluidas, lo hará del 2 de febrero al 18 de abril de 2026.

Al margen de esas zonas, todas ellas en Herbón (Padrón) , podrá pescarse lamprea en el tramo del Ulla comprendido desde las pesqueras de A Caseta y Furado (Carcacía) hasta la de Lampreeiro, en el lugar de As Pesqueiras (Reis), del 9 de marzo al 23 de mayo.

Como siempre, es una actividad nocturna, de ahí que las nasas solo puedan estar colocadas desde las 20.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, prohibiéndose desde las ocho de la mañana de los sábados hasta las ocho de la tarde del lunes.