La matanza del cerdo, parte de la historia meca
El Breogán publica un nuevo número de «Follas Culturais» y destaca la relevancia de este proceso
El Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove lanza un nuevo número de su histórico boletín «Follas Culturais».
En el mismo se incluyen imágenes de hace casi un siglo y una amplia información –de Xoaquín Cambados– sobre la tradicional matanza del cerdo, a la que se refiere el autor como «la primera lección de anatomía para los niños mecos» y todo un acontecimiento para la economía doméstica de muchos hogares de la época.
También aparece un artículo de Suso Casal que «rememora los inicios de nuestra entidad en 1978 y da cuenta de algunas de las actividades puestas en marcha, sobre de todo en el ámbito cultural», explica Félix Lamas, presidente del club Breogán. El escritor Bruno Padín también colabora, en su caso con un artículo sobre la historia del pueblo de O Grove.
