Martín Códax también triunfa con su rosado de mencía

La firma Martín Códax Viticultores es una referencia indiscutible en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas gracias a sus vinos blancos. Pero también triunfa con los tintos, como lo demuestra el último premio cosechado por su «Cuatro Pasos Rosé».

Un mencía rosado elaborado en El Bierzo que acaba de hacerse con la Medalla de Oro en la primera edición del concurso Press Wine Competition, organizado mediante el sistema de cata a ciegas por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, celebrado en Madrid con participación de 377 referencias.

En la bodega de Vilariño (Cambados) sostienen que este reconocimiento «pone en valor la calidad, equilibrio y expresividad del ‘Cuatro Pasos Rosé’, que continúa consolidándose como uno de los vinos rosados más destacados del panorama nacional».

Para Martín Códax Viticultores «este premio supone un nuevo impulso al trabajo realizado en viñedo y bodega, reflejando la dedicación por mostrar la autenticidad de la uva mencía de El Bierzo y el potencial enológico del territorio».