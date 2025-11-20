Un incendio destruye el tejado de la casa de una familia cambadesa

Un incendio ha dejado gravemente afectada una vivienda ubicada en Vilariño (Cambados). El tejado colapsó y fue necesario desescombrarlo. La familia propietaria, un matrimonio y su hija menor, estaba a la espera de revisar la habitabilidad y de cómo reconstruir la cubierta, y el Concello también estaba estudiando la posibilidad de ayudarles a través del programa de emergencia social.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve y de la mañana y en el interior se encontraban dos personas, una de ellas sería la madre, pero en seguida salieron de la vivienda, así que no sufrieron ningún daño. Fue un vecino quien alertó de que salían unas grandes llamas por el tejado.

El fuego se originó en el fayado y sobre las causas, está pendiente de investigación, pero se barajaba la posibilidad de un cortocircuito eléctrico o algo relacionado con el sistema de calefacción de esta pequeña vivienda de una planta ubicada en la aldea de Cacabelos.

Las llamas se extendieron rápidamente, ayudadas porque el tejado estaba construido con una estructura de madera y por todo el material acumulado, como cajas, libros, algún colchón... Lo habitual en cualquier desván.

Peligro para las contiguas

Uno de los peligros advertidos por los presentes era que saltaran a los domicilios contiguos y sobre todo al que hace medianera con el afectado, pero no llegó a más gracias a la rápida intervención de los bomberos del Parque de Ribadumia.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, una parte de la cubierta ya se había derrumbado y aún tardaron varias horas en terminar la intervención.

Hasta allí también se desplazaron autoridades como el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, quien movilizó al camión de la Mancomunidade do Salnés para ayudar en las tareas de desescombro, a las que también se sumaron vecinos de la familia afectada.

Trabajos de desescombro del tejado afectado por las llamas en Cambados. / Iñaki Abella

Según las autoridades y servicios de emergencias, en un primer momento, el inmueble no presentaba daños estructurales y la planta baja, donde viven, no quedó muy afectada porque el fayado tenía una solera de hormigón.

No obstante, al cierre de esta edición estaba por ver cómo le podía afectar la caída del agua empleada en la extinción, en cuanto a posibles filtraciones, además del olor a humo y otras cuestiones a la hora de decidir si podían regresar a casa o debían dejar pasar unos días.

El Ayuntamiento se ofreció a estudiar el caso por si precisaran de un domicilio temporal e incluso de una ayuda para intentar rehabilitar la cubierta como explicaron el alcalde, Samuel Lago, y el concejal Abal, respectivamente.

Ambos lamentaron la mala fortuna de la familia y este último destacó el hecho de que el incendio se produjera de día, porque «de noche, si les llega a coger durmiendo, podría haber ocurrido una desgracia mayor».

El concejal, que estuvo allí hasta casi las dos de la tarde, también quiso «destacar y agradecer la implicación y cómo se volcaron los vecinos» de los afectados, así como el papel de los bomberos de O Salnés.

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.