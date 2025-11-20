A Illa saca pecho de sus datos en la gestión de residuos y de su liderazgo en reciclaje

A Illa siempre ha destacado por ser uno de los municipios que más se ha implicado en el reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Lo viene demostrando desde 1999, cuando puso en marcha el programa Life de compostaje, que ha mantenido hasta la actualidad. El Concello mostró ayer los datos de reciclaje, en los que supera las medias gallegas y española.

El análisis de los datos muestra una dualidad que hace los resultados, explican desde el concello «todavía más meritorios». Por una parte, la generación de basura convencional experimentó un notable aumento del 15% respecto al año anterior, un incremento concentrado en los meses de verano que reflejaría el incremento de la presencia de turistas en el municipio. A pesar de ese aumento, desde el Concello da Illa destacan «la implicación de los vecinos y del sector hostelero en la recogida selectiva, logrando cifras históricas».

Así, en lo que respecta al contenedor amarillo, A Illa registra una media de 36,4 kilogramos por habitante, cifra que duplica la media gallega y supera en un 78% la española. En cuanto al vidrio, en el concello arousano se recogieron 29,3 kilogramos por habitante, lo que permite que el municipio supera en un 58% la media de Galicia y en un 53% a la de España. Por último, en papel y cartón, el contenedor azul, se han recogido 23,9 kilogramos por habitante, superando en un 52% la media gallega.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, presumía ayer de que el municipio es pionero en la gestión de la materia orgánica. Gracias a un modelo mixto que combina más de 400 composteros individuales con una red estratégica de cuatro centros de compostaje comunitaria, A Illa está «convirtiendo sus biorresiduos en abono de alta calidad y cerrando el ciclo de la materia orgánica». De hecho, el Concello tiene aprobado un pequeño descuento en la tasa de basura para todas aquellas viviendas que se han implicado en el compostaje.

Una de las cuestiones que quiere destacar el regidor de A Illa es que, pese al esfuerzo que supone para este servicio el ser un destino turístico de primer nivel, hemos demostrado que la ciudadanía está plenamente concienciada de la necesidad de ser un municipio sostenible para preservar el medio ambiente, uno de nuestros principales recursos a la hora de atraer a los visitantes».

Insiste en que «el aumento de la basura convencional es un reto que hemos asumido con transparencia y en el que hemos encontrado una gran respuesta ciudadana, lo que nos permite ser un referente no solo para municipios próximos, sino también para otras administraciones».