Grandes estrellas rojas en San Roque

Un camión con escala del Servicio Municipal de Emerxencias participó ayer por la mañana en la colocación de decoración navideña en el entorno de la gasolinera de San Roque. Los operarios colgaron unas grandes estrellas rojas en el árbol situado junto a la gasolinera. El Ayuntamiento de Vilagarcía encenderá el alumbrado navideño el 29 de noviembre por la tarde, que es el último viernes del mes.