Finalizan las obras de asfaltado del vial entre Tragove y Corvillón

La Concejalía de Obras del Concello de Cambados, dirigida por José Ramón Abal, finalizó ayer las labores de asfaltado del vial que une Tragove con Corvillón, quedando pendiente el pintado de la calzada y una senda peatonal. La actuación supone una inversión de unos 100.000 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación y se ejecuta sobre aproximadamente un kilómetro de longitud.

El edil de Obras explicaba ayer que la actuación era muy necesaria ya que se trata de un vial «muy utilizado no solo por vecinos de la zona, sino también por los trabajadores de las depuradoras y conserveras que se encuentran en Tragove». A ello hay que añadir que, a pesar de ser un vial secundario, es utilizado por camiones y maquinaria pesada precisamente para acceder a las empresas que se encuentran allí ubicadas.

Abal también destacó que esta actuación es una de las últimas que se están desarrollando en el Concello de Cambados en cuanto a la mejoría de viales de titularidad municipal, pero los técnicos ya están trabajando en el plan que permitirá acometer nuevas obras en 2026, especialmente en aquellas carreteras que se encuentren en una pésima situación de conservación.