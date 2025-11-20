Destinan 28.000 euros al gimnasio municipal y al campo de Faxilde

La junta de gobierno local dio luz verde el pasado lunes a los dos últimos proyectos presentados por la Concellería de Deportes al segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Se trata de la instalación de un vestuario en el campo de fútbol de A Pelada (Faxilde) y de la renovación del suelo y parte del equipamiento del gimnasio municipal del pabellón Sara Gómez. El presupuesto para cada una de las acciones asciende a 11.000 y 17.000 euros, respectivamente, y ambas tienen un plazo de ejecución de un mes.

En el caso de A Pelada, la empresa encargada del suministro será Leyna Gestión. La solicitud para instalar un nuevo vestuario fue realizada por los clubes que principalmente utilizan las instalaciones: la Escola Deportiva Arousa y el Club Atlético Faxilde. El objetivo es pasar de dos a tres módulos, mejorando así la logística de los equipos cuando se disputan otros partidos y, sobre todo, cuando equipos mixtos visitan el campo, favoreciendo que las chicas dispongan de su propio vestuario.

En el caso del gimnasio, Iberian Sportech colocará un suelo de losetas de caucho con una parte de césped artificial para entrenamiento individual. También se comprará nuevo material deportivo.