Destinan 28.000 euros al gimnasio municipal y al campo de Faxilde
A.M.
La junta de gobierno local dio luz verde el pasado lunes a los dos últimos proyectos presentados por la Concellería de Deportes al segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Se trata de la instalación de un vestuario en el campo de fútbol de A Pelada (Faxilde) y de la renovación del suelo y parte del equipamiento del gimnasio municipal del pabellón Sara Gómez. El presupuesto para cada una de las acciones asciende a 11.000 y 17.000 euros, respectivamente, y ambas tienen un plazo de ejecución de un mes.
En el caso de A Pelada, la empresa encargada del suministro será Leyna Gestión. La solicitud para instalar un nuevo vestuario fue realizada por los clubes que principalmente utilizan las instalaciones: la Escola Deportiva Arousa y el Club Atlético Faxilde. El objetivo es pasar de dos a tres módulos, mejorando así la logística de los equipos cuando se disputan otros partidos y, sobre todo, cuando equipos mixtos visitan el campo, favoreciendo que las chicas dispongan de su propio vestuario.
En el caso del gimnasio, Iberian Sportech colocará un suelo de losetas de caucho con una parte de césped artificial para entrenamiento individual. También se comprará nuevo material deportivo.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- Galicia se queda sin mejillón, almeja y volandeira a las puertas de Navidad
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Paco & Lola, elegida la mejor bodega de blanco del mundo