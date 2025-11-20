«Creímos morir», relatan las víctimas del choque con jabalíes en la vía rápida de Sanxenxo

Hace diez días se registraba un nuevo accidente provocado por la irrupción de jabalíes en la vía rápida de Sanxenxo, que avanza desde la Autovía do Salnés hacia el istmo de A Lanzada y O Grove.

Fueron seis los coches implicados y al menos cinco los cerdos salvajes que provocaron el suceso, en el que resultaron heridas de diversa consideración al menos tres personas, se originaron importantes retenciones –hasta que la calzada pudo ser despejada– y se registraron importantes daños materiales en alguno de los vehículos siniestrados.

Para reparar uno de ellos, un turismo de alta gama, «necesitaría al menos 25.000 euros de no tener la póliza del seguro a todo riesgo», sostiene su propietario, un vecino de O Grove que reivindica «medidas de seguridad urgentes», ya que «está más que demostrado que las vallas laterales no sirven para contener a los jabalíes y que existe una superpoblación de esta especie en la zona».

Otro de los afectados, aún convaleciente –con fuertes dolores en la zona lumbar–, explica lo sucedido diciendo que «los jabalíes aparecieron de la nada y el choque fue inevitable, sobre todo porque era de noche y la visibilidad era muy escasa».

Animales muertos en la calzada. / FdV

Y eso que «por la vía rápida de A Lanzada ya conduzco siempre con mucho cuidado –asegura–, porque no es la primera vez que vemos a estos animales y sabemos que ya se produjeron otros muchos accidentes similares».

«Creímos morir», argumenta una vecina de O Grove al explicar lo sucedido en este episodio, del que aún no se ha recuperado.

«No sé cuántos eran, pero había al menos media docena de jabalíes en la carretera –añade–; algunos eran pequeños o de mediano tamaño, pero había otros lo suficientemente graves como para haber provocado una tragedia».

Otros implicados en el accidente resaltan que «el golpe más fuerte se lo llevó una furgoneta que iba delante de nuestro coche, y está claro que si en vez de ser una vehículo grande llega a ser un turismo de pequeño tamaño, el conductor podría haber muerto, ya que el impacto fue brutal».

Entre los afectados, y como sugieren otros conductores que utilizan habitualmente la vía rápida para entrar y salir de O Grove, hay quien cree que el entorno de este trazado «está totalmente abandonado», sobre todo a la altura del cementerio de Noalla.

El accidente registrado hace diez días. / FdV

Por eso aducen que «habría que desbrozar bien los dos márgenes de la carretera e instalar vallas de protección que sean realmente eficaces, ya que las que hay aparecen rotas o levantadas continuamente, puesto que los jabalíes quieren abrirse paso y tienen fuerza más que suficiente para eliminar esa barrera».

Incluso hay conductores que reclaman batidas de caza para reducir la población de jabalíes en O Grove y Sanxenxo, ya que «se han convertido en una auténtica plaga».

No es la primera vez que se escuchan estos argumentos. El pasado mes de marzo, por ejemplo, los usuarios ya alertaban de que el número de siniestros se ha multiplicado, lo cual achacaban al «pésimo estado de conservación» de la vía rápida.

Lo exponían después de que se hubieran registrado con anterioridad múltiples accidentes a causa de la presencia de jabalíes en la calzada.

Pero lo hacían , sobre todo, después de un siniestro vivido la noche del Martes de Carnaval, en el que se vieron implicados dos vehículos que acabaron colisionando y matando un jabalí de mediano tamaño que había accedido a la vía rápida por una de las zonas donde la valla cinegética estaba completamente inservible.

«El jabalí cruzó la calzada y mi marido no pudo esquivarlo, por lo que impactó con el animal y el coche sufrió importantes desperfectos», explicaba una de las víctimas, que viajaba como acompañante.

Tras su coche llegó otro turismo que tampoco pudo evitar al cerdo salvaje, lo atropelló y acabó rematándolo.

«Cuando dimos parte a la aseguradora nos pidieron fotos de la zona, por lo que volvimos al lugar y pudimos comprobar que la valla cinegética estaba inutilizada en buena parte del trayecto», explicaba esta vecina de O Grove.

Para añadir que tanto ella como su familia circulan casi a diario por la vía rápida, «y hemos podido ver que la presencia de jabalíes es muy habitual», sentenciaba.