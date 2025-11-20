Los concellos más felices de Arousa

Sonneil Homes es una empresa inmobiliaria española especializada en el ramo de las segundas residencias. Con el tiempo, comprobaron que para sus clientes había una serie de aspectos que pesaban mucho en la elección del lugar para comprar una casa, como el número de días anuales de sol, la existencia de buenas playas o la cercanía a centros sanitarios o aeropuertos. Fue así como decidieron crear un «mapa de la felicidad», que han bautizado como Spain Happy Index y que puede consultarse en internet.

Según dicho mapa, las localidades más felices de O Salnés y Ullán son Cambados, con 77,72 puntos; Valga, con 77,41; y Vilanova de Arousa, con 77,36. El peor dato fue el de Meaño, con 62,01 puntos; y el segundo peor de la comarca, está en Sanxenxo (66,31 puntos). Curiosamente, esta localidad no figura entre las más felices de Galicia, y sin embargo es el lugar soñado por miles de personas para pasar unas vacaciones o tener una residencia de verano.

El Spain Happy Index se nutre de datos oficiales del Ministerio del Interior o de la agencia estatal de meteorología (Aemet), pero hay que tomar los datos con cautela, puesto que se basa en una serie de elementos que priman a las localidades costeras y con meteorología más benigna, así como a las mejor comunicadas y más pobladas.

Esta es la razón, por ejemplo, de que los mayores índices de felicidad de España se encuentren en Formentera (91 puntos) o el sur de Tenerife (90,5), mientras que a la cola de la tabla se encuentren municipios de la España vacía o de regiones montañosas, como el Este de la provincia de Ourense.

El dato de Vilagarcía

En Arousa, el índice de felicidad asignado a Vilagarcía es de 75,35 puntos. Para ello, se tuvo en cuenta su proximidad a media docena de centros sanitarios públicos y privados, y a los aeropuertos de Santiago y Vigo, así como el hecho de disponer de dos playas con bandera azul.

En cambio, el algoritmo penaliza a la capital arousana por su clima, dado que tiene una temperatura anual media de 14 grados (frente a los 16 de la mayor parte de ayuntamientos de la comarca), y tiene una media de 200 días de sol al año, frente a los 245 días contabilizados por la Aemet en O Grove o Vilanova, o los 242 de A Illa de Arousa.

Según el Spain Happy Index, además, en Vilagarcía llueve en mayor o menor medida 138 días al año, que son pocos con respecto a los 158 de Catoira, pero muchos si se comparan con los 107 días húmedos de Sanxenxo o Meaño.

Los valores de «felicidad» de los demás municipios arousanos son: Meis, 71,84 puntos; Ribadumia, 71,25; O Grove, 76,14; A Illa, 75,74; Pontecesures, 72,31; y Catoira, 75,7 puntos.